Севастопольские евреи сегодня поминают своего праведника Любавического Ребе

Сегодня в еврейском религиозном мире, в том числе и севастопольская община, поминают своего праведника Любавического Ребе.

Главный раввин Севастополя Биньямин Вольф в детстве встречался с Ребе. Он подчеркивает, что тот оказывал помощь не только евреям, но и представителям других конфессий, в том числе христианам.

Среди тех, кто чтит память Любавического Ребе, и высокопоставленные персоны. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который также лично встречался с Ребе, подписал официальное послание в день памяти.

Кроме того, Владимир Путин издал указ, согласно которому библиотека Любавического Ребе официально признана достоянием Российской Федерации, несмотря на многочисленные обращения с просьбой передачи книг за рубеж.

«Практически все раввины в России — это ученики Ребе, и я горжусь тем, что принадлежу к Его посланникам. Президент России Владимир Путин во время нашей встречи, да и ранее неоднократно отмечал огромный вклад еврейских общин в развитие страны, ее духовных ценностей и правильного воспитания молодого поколения», — написал Биньямин Вольф на своей странице во «ВКонтакте».

Севастопольская еврейская община активно участвует в жизни Севастополя. В 2025 году уже передала более тонны гуманитарной помощи жителям новых регионов. Это одежда, предметы личной гигиены и другие предметы обихода, необходимые для людей, находящихся под постоянными обстрелами.

Фото: Chabad.org

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