Севастопольские школьники гоняли на питбайке по проезжей части

В Севастополе полицейские установили личности двух подростков, которые разъезжали по городу на питбайке. На нарушителей обратили внимание сотрудники ГИБДД, обнаружившие в социальных сетях видео с их «покатушками».

Выяснилось, что за рулем питбайка сидел ученик 7 класса, а его пассажир — подросток, находящийся на домашнем обучении.

С детьми и их родителями были проведены профилактические беседы. Полицейские разъяснили, что использовать питбайк можно только на специальных трассах или в условиях бездорожья, выезжать на дороги общего пользования запрещено.

В отношении матери несовершеннолетнего водителя составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Анна Левина