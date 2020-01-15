Севастопольские росгвардейцы задержали неудачливого вора

В Севастополе наряд вневедомственной охраны Росгвардии по «горячим следам» задержал подозреваемого в краже из супермаркета. Вечером после сигнала из одного из супермаркетов, росгвардейцы прибыли на место происшествия и увидели неизвестного мужчину, который пытался спешно покинуть торговый зал.

Росгвардейцы задержали мужчину. Оказалось, что он положил товары в тележку, сделал несколько кругов по залу, а затем собрался выйти не через кассу, а через входную калитку. В корзинке у подозреваемого находилось несколько бутылок шампанского и предметы женской гигиены.

Согласно видео с камер наблюдения, утром того же дня мужчина аналогичным образом попытался похитить товар, но ему помешали бдительные пенсионерки.

Подозреваемого доставили в отделение полиции. Задержанным оказался житель одного из субъектов

РФ 1973 года рождения. В Севастополь он приехал несколько недель назад. По данному факту проводится проверка.

По материалам пресс-службы Росгвардии Севастополя (и фото)