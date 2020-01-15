Криминал

Севастопольские росгвардейцы задержали неудачливого вора

15-01-2020
выпускающий редактор
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В Севастополе наряд вневедомственной охраны Росгвардии по «горячим следам» задержал подозреваемого в краже из супермаркета. Вечером после сигнала из одного из супермаркетов, росгвардейцы прибыли на место происшествия и увидели неизвестного мужчину, который пытался спешно покинуть торговый зал.
 
Росгвардейцы задержали мужчину. Оказалось, что он положил товары в тележку, сделал несколько кругов по залу, а затем собрался выйти не через кассу, а через входную калитку. В корзинке у подозреваемого находилось несколько бутылок шампанского и предметы женской гигиены.
 
Согласно видео с камер наблюдения, утром того же дня мужчина аналогичным образом попытался похитить товар, но ему помешали бдительные пенсионерки.
 
Подозреваемого доставили в отделение полиции.  Задержанным оказался житель одного из субъектов
РФ 1973 года рождения. В Севастополь он приехал несколько недель назад. По данному факту проводится проверка.
 
По материалам пресс-службы Росгвардии Севастополя (и фото)

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