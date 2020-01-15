Сегодня в Севастополе торжественно открыли «Инженерную школу» на проспекте Античном. Школа рассчитана на 720 учеников, занятия здесь будут проходить в одну смену.

Для учащихся 8-9 классов предусмотрена предпрофильная подготовка, а для выпускников 10-11 классов профильная подготовка по инженерному и медицинскому направлениям. Школа полностью укомплектована учителями. Их подготовкой занимались педагоги СевГУ в рамках проекта «Школа под ключ».

По словам директора учебного заведения Ирины Крестининой, главная задача школы — помочь детям выбрать правильное направление развития и будущую профессию.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)