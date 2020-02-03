3 февраля стартует конкурс для волонтеров «Послы Победы»

3 февраля Волонтеры Победы запускают Международный конкурс «Послы Победы». 200 добровольцев со всей России и других стран мира смогут помочь с организацией Парада Победы на Красной

площади, пообщаться с ветеранами и успеть сказать «спасибо» лично.

истории, помощью в проведении мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне, заботится о ветеранах, проводит исторические квесты. Заявку на конкурс можно подать на сайте волонтёрыпобеды.рф . Волонтеры Победы объединяют более 200 000 добровольцев со всей России и в 45 странах мира. Движение занимается сохранением

Контактное лицо:

Региональный руководитель ВОД «Волонтеры победы» в

Севастополе Александра Никулина +79787709323