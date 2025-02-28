1 марта откроется пешеходный маршрут повышенного уровня сложности «Плато Ай-Петри»

С 1 марта снова будет доступен для посещения пешеходный маршрут повышенного уровня сложности «Плато Ай-Петри».

Протяжённость маршрута – 25 километров. Он пролегает в горной местности на высоте более 1000 метров над уровнем моря.

Маршрут «Плато Ай-Петри» объединяет в единую сеть целый ряд существующих маршрутов ГПЗ «Ялтинский горно-лесной». С появлением этого маршрута стал доступен транзитный проход через заповедник к «Большой Севастопольской тропе» и к проектируемым участкам «Большой Крымской тропы».

В ФГБУ «Заповедный Крым» напоминают, что передвижение групп в тёмное время суток категорически запрещено, так как это может привести к потере ориентации и, как следствие, ночным спасательным работам. Дополнительный фактор риска – сильные северо-восточные ветра, скорость которых может достигать 40 м/c. Не менее опасны «горизонтальные осадки» – очень неприятное для туриста погодное явление.

Также стоит учесть опасность густого снежного покрова, ведь путешествие по плато вне тропы может привести к падению в карстовые колодцы, таких на плато несколько.

При посещении данного маршрута призывают соблюдать все меры предосторожности, которые опубликованы на официальном сайте дирекции.

Напомним, Сбер подарил Крыму новый арт-объект на плато Ай-Петри

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