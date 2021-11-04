Путин поручил увеличить парковую зону возле культурного кластера

Президент России Владимир Путин в рамках осмотра мемориала, посвященного 100-летию окончания Гражданской войны, поручил возле культурного кластера сделать парковую зону, а не жилищную застройку.

Во время осмотра территории мемориала губернатор Севастополя Михаил Развожаев продемонстрировал президенту будущую хореографическую академию, строящуюся на мысе Хрустальном, увидев масштабы стройки Владимир Путин отметил, что необходимо больше внимания уделять благоустройству территории мыса.

«Чтобы это сделать именно для людей нужно, чтобы парковая зона была побольше. Не нужно заниматься многоэтажным жилым строительством, а здесь нужно просто сделать место отдыха для севастопольцев и вообще для людей, которые сюда приезжают. Вот эти различные планы жилищного строительства, их можно осуществить и в другом месте» — подчеркнул президент.

При этом первое лицо еще раз отметил, что в рамках строительства культурного кластера «должно быть поменьше коммерции и побольше внимания к людям».

Напомним, 11 сентября 2019 года федеральные власти одобрили планы комплексного благоустройства территории на мысе Хрустальный в Севастополе. Проект стоимостью 8,8 млрд рублей будет включен в Федеральную целевую программу социально-экономического развития полуострова.

Дмитрий Островский