Севастопольские «моржи» совершили заплыв в Мариуполе, посвященный 80-летию Великой Победы 

Это мероприятие собрало пловцов из разных уголков нашей страны: Москвы, Новороссии, Геленджика, Анапы и Мариуполя и, конечно же, Севастополя. Наш город-герой представили клубы «Моржи СССР» и «Балаклавские моржи».

Заплыв проходил на территории яхт-клуба «Азовсталь». При температуре воды и воздуха всего +10 градусов 25 участников показали настоящую стойкость и мужество.

Сейчас в Севастополе тоже царит прохлада, и нашим «моржам» такая погода только на руку. Они чувствуют себя как дома, ведь закаливание и любовь к ледяной воде – их стихия!

Фото и видео: Юлия Грамина

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