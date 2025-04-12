9 лет в колонии строгого режима получил ранее судимый житель Дагестана за убийство знакомого в Севастополе

Об этом сообщили в Прокуратуре Севастополя.

Следствие установило: 31-летний житель Республики Дагестан распивал спиртные напитки в Севастополе в помещении Рыбпорта со знакомым 41-летним мужчиной. Затем поссорился с ним и задушил его. Этой же ночью он вывез тело в район Голубой бухты и сбросил его со скалистого берега.

Гражданская супруга погибшего обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники полиции установили, с кем уезжал погибший в тот вечер из дома и где произошло убийство. Злоумышленника задержали, он дал признательные показания, а 23 октября тело убитого нашли на побережье.

Расследование проведено следственным отделом по Гагаринскому району г. Севастополя ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю. С учётом мнения государственного обвинителя, предыдущего приговора суда за покушение на кражу и ряда смягчающих обстоятельств, Гагаринский районный суд г. Севастополя приговорил виновного к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в прокуратуре.

Фото: прокуратура города Севастополя

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