Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для бокса «Спартак» получил лицензию на образовательную деятельность

С понедельника тренировки спортсменов спортивной школы олимпийского резерва №4 по боксу начнутся в новом современном комплексе. Воспитанники школы будут тренироваться рядом с выдающимися спортсменами — мастерами спорта международного класса, мастерами спорта России, чемпионами мира, Европы и России, такими как Елена Гапешина, Анастасия Тюнина, Дмитрий Шиповский, Иван Романчук, Максим Шведюк, Вусал Алиев и Исрафил Исламов.

Также в понедельник стартует дополнительный набор в Спортивную школу олимпийского резерва №4 по боксу для детей с 9 лет.

Взрослые, желающие улучшить свою физическую форму и освоить технику бокса, также могут записаться на индивидуальные тренировки в удобное время.

Для дополнительной информации и записи звоните по телефону +7 978 522 95 75 в будние дни с 9 до 18 часов.

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