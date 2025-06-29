С неба на землю: севастополец-авиамоделист с начала СВО стал собирать точные копии военных автомобилей и бронетехники

«Севкор» знакомит с энтузиастом, увлеченным созданием точных моделей военной техники и авиации.

Алексей Красильников начал увлекаться моделизмом еще в детстве. Начиналось всё с занятий в авиамодельном кружке Дворца пионеров, где создал первые самолеты из дерева. Затем интерес переключил на сборку пластиковых моделей в масштабе 1:72.

Теперь внимание сместилось с авиационных объектов на военную технику и автомобили.

«Я собирал летающие авиационные копии. Они управлялись пультом радиоуправления и летали в пределах прямой видимости. С начала проведения специальной военной операции пространство для полетов закрыто, поэтому переключился на стендовые модели», — отмечает мастер.

Сейчас коллекция насчитывает более 25 моделей. Сборка одной занимает около месяца, а бывает, что и более трех. Перед тем, как собирать модель, Алексей Красильников проводит исследовательскую работу. Он изучает историю создания, конструкцию оригинала, узнает все ее технические особенности, вплоть до толщины металлической обшивки, чтобы воссоздать максимально приближенную копию.

Особое внимание мастер уделяет деталям, добиваясь точного соответствия оригиналу.

Также он обогащает композицию: рядом с техникой можно встретить миниатюрные фигурки солдат, которые занимаются обслуживанием машин.

Фото: Алексей Красильников

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