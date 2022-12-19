Севастопольские депутаты отказались закрепить открытое поименное голосование на постоянной основе

Сегодня, 19 декабря, севастопольские депутаты рассматривали два варианта законопроекта, которым планировалось изменить положения о Заксобрании города.

Вариант, с которым выступил Евгений Дубовик, был направлен на изменение способа голосования на пленарных заседаниях.

«Мы предлагаем при проведении открытого голосования в процессе принятия решений отражать результаты волеизъявления каждого депутата поименно», —звучал главный тезис его доклада.

Он подчеркнул, что необходимо вести обязанность поименного голосования во всех случаях открытого голосования, минуя необходимость принятия дополнительного процессуального решения.

«Поименное голосование в полном объеме обеспечит открытость процедуры принятия решений», —считает парламентарий.

На данный проект закона, по его словам, было получено отрицательное заключение губернатора Севастополя. Отказ мотивирован тем, что станет невозможным проведение простого открытого голосования, а также тем, что большинство субъектов ЮФО сохраняют практику проведения открытого, простого или тайного голосования.

Альтернативный законопроект был представлен главой закса Владимиром Немцевым, который перечислил формальные пункты, регламентирующие статус заксобрания в соответствие с федеральными законами, а также были уточнены требования к кандидату в депутаты, в частности, убран пункт о возрастном цензе в 21 год.

Комментируя предложение своего коллеги, Немцев отметил, что на сессиях есть возможность проведения поименного голосования за любой вопрос, если поддержать депутаты на сессии.

«Включать режим по каждому вопросу, включая выборы отдельных лиц, уполномоченных или заместителей председателя, на наш взгляд, это не совсем правильно», — пояснил он.

По итогам голосования был поддержан вариант главы Закса.

Напомним, в ходе данного заседания Заксобрания Севастополя депутаты также не приняли решение об отмене должности штатных помощников для депутатов-мажоритарщиков.

Ольга Сурикова