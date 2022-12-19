Севастопольские депутаты не захотели отказываться от платных помощников

На прошедшей 19 декабря сессии Заксобрания Севастополя было провалено принятие поправок в закон о статусе депутатов, которыми предлагалось отменить оплачиваемых помощников для мажоритарщиков.
«Часть депутатов — восемь мажоритарных —имеют помощников, а 16 депутатов не имеют помощников по нашему закону. Депутат, не зависимо как избирается, имеет абсолютно равные права и равные возможности», — отметил в своем выступлении автор законопроекта депутат от КПРФ Василий Пархоменко.
Он напомним, что ранее предлагалось ввести штатных помощников для всех депутатов, но решение не было поддержано большинством на сессии. Тогда главным аргументом звучала необходимость выделения на эти цели дополнительных 13,5 млн рублей.
Сейчас же, по словам Пархоменко, появится возможность сэкономить 7,5 млн рублей, за которые можно было бы купить всем севастопольским детям подарки на День Святого Николая. А сокращенных помощников трудоустроить на имеющиеся вакантные должности в Заксе и правительстве города.
«Наши коллеги посчитали, что лучше сделать всем одинаково плохо, чем всем хорошо», — прокомментировал инициативу глава заксобрания Владимир Немцев.
Голосование провели поименное, «за» проголосовали только 10 депутатов, что не позволило принять данное решение.
Ольга Сурикова