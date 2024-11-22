Жительница Севастополя осуждена за аферу с квартирой пенсионерки и получением материнского капитала

В Севастополе женщина, которая похитила у пенсионерки квартиру и обманным путем получила материнский капитал, осуждена условно.

Как сообщает пресс-служба прокуратура Севастополя, судом установлено, что осенью 2018 года женщина попросила свою пожилую знакомую помочь ей получить материнский капитал на второго ребенка. Для этого она уговорила пенсионерку заключить с ней мнимый договор купли-продажи ее квартиры, пообещав вернуть объект недвижимости после получения соцвыплаты.

На основании этого документа 42-летняя женщина получила маткапитал, но жилье обманутой пенсионерке она так и не вернула.

После ее смерти она обратилась в суд с иском о выселении из квартиры четырех ее родственников. В качестве доказательства она предоставила поддельную расписку от имени пенсионерки о получении оплаты.

Таким образом, она похитила квартиру стоимостью свыше 2,6 млн рублей и маткапитал в размере 450 тыс. рублей, выплаченный ей Пенсионным фондом.

Виновной назначено окончательное наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Квартира возвращена наследникам потерпевшей, деньги маткапитала тоже пришлось вернуть.

Ольга Сурикова