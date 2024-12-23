В России не хватает дворников

По итогам 2024 года самой дефицитной профессией в нашей стране стала вакансия дворника. В 2023 году она были на третьем месте. Это единственная профессия, в которой число желающих получить работу в 2024 году оказалось ниже, чем открытых вакансий.

Второе место заняли токари. Их катастрофически не хватает. Также за год ухудшилась ситуация с продавцами и кассирами.

Повара, как и в прошлом году, остаются на четвертом месте, за ними следуют врачи и фармацевты.

Всего из 174 профессий по итогам 2024 года 24 профессии относятся к остродефицитным.

К числу самых дефицитных профессий на рынке труда также можно отнести швею, оператора станков с ЧПУ, агронома, торгового представителя, кладовщика, медсестру, оператора производственной линии, разнорабочего, зоотехника. Также дефицит заметен в строительной сфере.

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Анна Левина