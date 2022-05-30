Первая неделя лета в Севастополе будет дождливой

И жаркой

В Севастополе, 30 мая, переменная облачность.

Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16°, днем +25…+27°.

Во вторник, 31 мая, переменная облачность.

Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +13…+15°, днем +23…+25°.

В первый день лета обещают переменную облачность. Кратковременные дожди.

Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +14…+16°, днем +24…+26°.

В четверг, 2 июня, по прогнозу также дождь.

Температура воздуха днем прогреется до +22°.

С пятницы, 3 июня, и на выходных, 4-5 июня, будет уже безоблачная жаркая погода.

Температура ночью будет подниматься до +19°, днем до +24°.

Ольга Сурикова

Фото: Подслушано в Севастополе/vk.com