В ДКР провели «социальную елку»

26 декабря Дворец культуры рыбаков совместно с администрацией Гагаринского Муниципального округа
организовали новогоднее представление для детей из семей льготных категорий.
У главной елки ДКР ребят встретили Дед Мороз и Снегурочка, затем им показали новогоднюю волшебную «Сказка о хрустальной туфельке». Красочные костюмы, яркие декорации и профессиональная актерская игра увлекают зрителей, приглашая поверить в настоящие чудеса и новогоднее волшебство.
После представления ребятам вручили новогодние подарки.
По материалам отдела информации ДКР
Фото Екатерины Мокрецовой