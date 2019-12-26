В ДКР провели «социальную елку»

26 декабря Дворец культуры рыбаков совместно с администрацией Гагаринского Муниципального округа

организовали новогоднее представление для детей из семей льготных категорий.

У главной елки ДКР ребят встретили Дед Мороз и Снегурочка, затем им показали новогоднюю волшебную «Сказка о хрустальной туфельке». Красочные костюмы, яркие декорации и профессиональная актерская игра увлекают зрителей, приглашая поверить в настоящие чудеса и новогоднее волшебство.

После представления ребятам вручили новогодние подарки.

По материалам отдела информации ДКР

Фото Екатерины Мокрецовой