Севастопольская футбольная команда ЛДПР остановилась в шаге от четвертьфинала Всероссийского турнира по футболу

Футбольная команда ЛДПР Севастополя вернулась с Всероссийского турнира по футболу «Белые ночи», который проходил в Санкт-Петербурге с 19 по 21 июля. В 1/8 финала наши ребята уступили команде «Стилерс» (Санкт-Петербург) в серии пенальти, показав при этом очень достойную игру.

«Турнир был очень высокого уровня, – поделился впечатлениями тренер ЛДПР Александр Жабокрицкий. – Перед поездкой мы проанализировали состав участников, изучили видеозаписи игр потенциальных соперников, так что представляли, с кем предстоит играть».

Главной задачей для севастопольцев был выход из группы, и ребята справились с этой задачей на «отлично»:

«У нас в группе было две игры, и обе мы выиграли. Потом, в плей-офф, удалось одолеть соперников со счетом 1:0 и 4:2. В 1/8 финала мы играли с командой, которая в прошлом году стала финалистом этого турнира. К сожалению, уступили в серии пенальти – 2:2 в основное время. Очень обидное поражение, потому что, по мнению и наших ребят, и даже соперников, мы выглядели достойнее».

Абсолютными чемпионами Всероссийских соревнований по мини-футболу 6х6 «Белые ночи» стала команда «Эксклюзив» (Санкт-Петербург), второе место занял «Газпром АП» (Санкт-Петербург), бронзу забрал «ЭкоКом» (Кабардино-Балкарская Республика).

По словам Александра Жабокрицкого, команде немного не повезло, но в целом он высоко оценивает выступление футболистов:

“Если оценивать выступление нашей команды по пятибалльной системе, я бы поставил твердую четверку. Конечно, хотелось бы большего – дойти, например, до полуфинала, но, повторюсь, турнир был очень сильный, многие команды играют в таком составе уже несколько лет. У нас такой возможности, к сожалению, не было. Более того, некоторые игроки, которых я планировал взять в команду, не смогли поехать, и пришлось привлекать ребят из Санкт-Петербурга, с которыми я знаком лично”.

Александр Жабокрицкий отметил, что вся команда чувствовала поддержку болельщиков из Севастополя: «Мы постоянно были на связи с Ильей Григорьевичем Журавлевым, который очень переживал за ребят и следил за ходом турнира. Нам писали и звонили друзья, знакомые, ребята, с которыми играем в Севастополе. Было очень приятно знать, что нас поддерживают и в нас верят!»

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Анна Левина