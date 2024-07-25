Еще более 60 пострадавшим при атаке ВСУ на Севастополь выплатят компенсации

Сегодня на заседании правительства принято ряд решений о выделении из резервного фонда Севастополя денег на компенсацию ущерба, который получили жители города во время обстрелов и атак на город ВСУ.

Было отмечено, что 66 горожан, чье имущество пострадало в результате обстрелов со стороны ВФУ, получать компенсацию в размере 4 млн 605 тыс. рублей.

Также еще было принято постановление, которое позволит еще двум людям претендовать на компенсацию. Документ закрепляют еще один день атаки на Севастополь — 24 марта.

Напомним, во время ракетной атаки ВСУ на Севастополь 23 июня погибли 4 человека и пострадали 153.

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Ольга Сурикова