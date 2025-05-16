«Севастопольгаз» открыл дополнительный офис в Балаклаве

Новый офис ГУП «Севастопольгаз» будет работать по адресу: ул. Новикова, 4.
Здесь вы можете оперативно решить вопросы по газоснабжению, включая:
• Прием платежей за газ (работает касса);
• Консультации по вопросам начислений;
• Оформление и переоформление договоров на поставку газа и ТО ВДГО/ВКГО;
• Получение информации по всем аспектам обслуживания, в том числе по вопросам подачи заявок на газификацию и догазификацию.
График работы абонентского отдела:
Понедельник — Четверг: 8:00 — 17:00
Пятница: 8:00 — 15:45
Обеденный перерыв: 12:00 — 12:45
График работы кассы:
Понедельник — Четверг: 8:00 — 16:45
Пятница: 8:00 — 15:30
Обеденный перерыв: 12:00 — 12:45
Мы стремимся сделать получение услуг максимально удобным и доступным!
Добро пожаловать в офис ГУП «Севастопольгаз» в Балаклаве по адресу: ул. Новикова, 4.
Обслуживание также ведется в недавно открытом офисе по адресу: пр. Генерала Острякова, 17.