Бывший нардеп Украины Ирина Фарион умерла в больнице после покушения

Вечером 19 июля на бывшего депутат Верховной Рады Украины Ирину Фарион было совершено покушение — ей выстрелили в голову.

Спасти её врачам не удалось.

«Стало известно, что Ирина Фарион умерла в больнице. Медики сделали все возможное, но ранение было не совместимо с жизнью!» — написал в своем Telegram-канале мэр Львова Андрей Садовой.

Он добавил, что произошедшее «страшно и ужасно», и заявил, что на Украине «больше нет безопасного места».

Кадры с места происшествия опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Публиковали видео с места происшествия и украинские паблики.

Видео: RT на русском / VK Видео

Убийца пока не найден и не индетифицирован. Украинские правоохранители рассматривают несколько версий убийства.

«Основные версии, которые рассматриваются на эту минуту: личная неприязнь, общественно-политическая деятельность госпожи Фарион. Не исключаем, что убийство имеет заказной характер», — написал в Telegram глава МВД Украины Игорь Клименко.

Ирина Фарион была известна как самый одиозный и радикальный политик по отношению к русскому языку на территории Украины и к украинцам, говорящим на русском, — их она называла «рабами и оккупантами», требовала их «абсолютной утилизации».

Едва ли не самым резонансным стало её выступление в детском саду Львова в 2010 году. Она рассказывала детям о национальной идентичности и государственном языке.

По интернету разошлись фразы: «Оленка, какая красавица, никогда не будь Аленой. Ведь если ты станешь Аленой, деточка, то нужно паковать чемоданы и уезжать в Московию»; «Если кто-то вдруг Петрика назвал Петей, он не украинский мальчик и должен убраться отсюда».

Ещё раньше, в 2006 году, Фарион призвала жителей Львова «к агрессивному сопротивлению против всего москальского».

Видео: YouTube / RomaMr

С 2012 по 2014 год она была депутатом Верховной Рады и стала фактически символом возбуждения ненависти ко всему русскому. Буквально за две недели до референдума в Севастополе и Крыму по вопросу воссоединения с Россией в марте 2014 года стало известно, что именно её и других националистов ввели в комиссию по разработке нового закона о языках.

В конце 2023 года Ирина Фарион сказала журналистам, что не считает украинцами военнослужащих, которые общаются на русском языке. После этого возмутились даже в националистическом батальоне «Азов*», в отношении нее возбудили уголовное дело по четырем статьям.

Университет «Львовский политехник», где она преподавала, расторг с ней трудовой договор, однако в мае суд восстановил Фарион на работе.

Дарья Тимофеева

Фото: reg-inet.ru

* Запрещенная в России террористическая организация

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