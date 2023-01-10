Евросоюз снял санкции с Овсянникова, чтоб он занялся бизнесом на Кипре

Европейский суд принял решение снять санкции с экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова в связи с тем, что он больше не занимает госдолжности и не является членом Единой России.

Соответствующее решение опубликовано на сайте Европейского суда, пишет ForPost.

В ноябре 2020 года бывший губернатор Севастополя подал апелляционную жалобу в Европейский суд. В иске говорилось, что Овсянников «терпит экономический ущерб в результате санкций, которые не позволяют ему осуществлять любую экономическую или предпринимательскую деятельность на территории Евросоюза».

Овсянникову также возместят все судебные издержки, связанные с ограничительными мерами.

Главной мотивацией экс-губернатора было то, что санкции мешают ему вести бизнес на Кипре.

Санкции Евросоюза стали ответом на избрание Овсянникова губернатором Севастополя осенью 2017 года.

В июле 2019 года Овсянников покинул свой пост по собственному желанию. Однако, на представлении нового губернатора Михаила Развожаева экс-губернатор заявил, что «его вынудили» уволиться, намекая на свой конфликт с политиком и меценатом Алексеем Чалым.

После отставки с поста губернатора он занял пост замминистра промышленности и торговли. Но и там долго не задержался. В апреле 2020 года Овсянников стал героем скандала в аэропорту Ижевска, где грубо нахамил сотрудникам с использованием нецензурной брани. В результате он был привлечен к административной ответственности, вынужденно покинул пост замминистра и был исключен из Единой России.

Тем не менее, эта неприятная ситуация была использована первым всенародно избранным губернатором Севастополя как аргумент для снятия с себя европейских санкций.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба президента РФ