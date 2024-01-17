Севастополец табуреткой нанес другу по лицу легкие телесные повреждения

Пресс-служба полиции Севастополя опубликовало сегодня новость о бытовой драке двух мужчин, один из которых в качестве последнего аргумента использовал кухонную мебель.

«В ходе общения между мужчинами возникла словесная перепалка, которая на фоне алкогольного опьянения переросла в конфликт. Когда у 36-летнего гостя закончились аргументы, он не смог придумать ничего более действенного, чтобы выразить свое недовольство оппонентом, кроме как нанести ему увечья», — рассказали в пресс-служба описала драку двух пьяных местных жителей.

Хозяин квартиры получил не менее двух ударов по лицу деревянным табуретом. Ему были нанесены «легкие телесные повреждения».

Сотрудники ППС полиции задержали подозреваемого.

В отношении задержанного отделом дознания ОМВД России по Нахимовскому району возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», ему грозит до двух лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова