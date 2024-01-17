«Нелегальная» история об одном рейсе из Крыма в Краснодар

В Керчи сотрудники полиции выявили нарушителей миграционного законодательства

На стационарном посту ДПС «Керчь» сотрудники Госавтоинспекции в ходе проверки документов водителя и пассажиров рейсового автобуса, следующего в Краснодарский край, установили, что и у водителя, и у 8 пассажиров — граждан Закавказья и Центральной Азии, просрочены миграционные документы.

Мужчины приехали в Россию работать неофициально и находились в стране незаконно.

6 пассажиров автобуса привлечены к административной ответственности, еще два пассажира — по ст. 18.15 КоАП РФ.

В отношении водителя за нарушение миграционного законодательства составлено сразу 6 протоколов по ст. 18.8, ст. 18.9, ст. 18.10, ст. 18.11, ст. 18.15 и ст. 18.20 КоАП РФ.

Всем нарушителям грозят административные штрафы, а 6 иностранным гражданам и водителю, согласно действующему законодательству, — штрафы с выдворением за пределы Российской Федерации.

Ольга Сурикова