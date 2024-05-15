Жители Северной стороны просят открыть у них пункт оказания круглосуточной неотложной помощи детям

В Севастополе в вечернее и ночное время, а также по выходным помощь в экстренных случаях оказывают только в больнице №5. С Северной стороны дорога может занимать немало времени, даже если есть своя машина.

В сюжете телеканала «НТС» рассказывается, что маме троих детей, живущей на Северной стороне Севастополя, пришлось ночью вести ребенка на комплекс. Малыш серьезно порезал руку: в результате раны лучезапястного сустава открылось кровотечение. Родители оказали доврачебную помощь, наложили жгут, повязку и поехали за профессиональной медпомощью. До больницы было 30 километров.

При этом маме повезло, что у нее есть машина.

«В ночное время и в выходные дни абсолютно огромнейший микрорайон остается без помощи детям. Во взрослую поликлинику мы можем обратиться в течение дня в неотложный кабинет, в больницу мы можем обратиться, приемный покой у нас есть для взрослых. Для детей мы можем получить помощь именно на комплексе», —рассказала жительница Северной стороны Юлия.

Чтобы рассказать мамам, как они могут действовать в экстренной ситуации, с ними встретились представитель Департамента здравоохранения Севастополя и главврач горбольницы №4, расположенной на Северной стороне.

«На Северной стороне работают кабинеты неотложной помощи при поликлинике. Они работают в рабочее время поликлиники и в субботу. Если это праздничные дни, то организуется дежурство врачей и оказывается помощь. Что касается экстренной помощи, особенно в круглосуточном режиме, для этого создана и функционирует служба скорой медицинской помощи. На Северной стороне есть два пункта базирования скорой помощи, естественно, они работаю круглосуточно и оказывают медицинскую помощь детям в том числе», — пояснила замначальника Управления организации медпомощи Департамента здравоохранения Севастополя Марина Манько.

Пока речь об открытии детского круглосуточного кабинета неотложной помощи не идет, но можно обращаться в отделение стационара для взрослых . Врачи должны принять ребенка, жизни которого угрожает опасность, и после проведения необходимых действий направить пациента к детским специалистам больницы №5.

Ольга Сурикова