Севастополь остался без исторического мотокросса

Начиная с 1955 года ежегодно за редким исключением на территории Сапун-горы проходил ставший со временем традиционным авто- и мотокросс, приуроченный ко Дню Победы. С 1963 года мероприятие получило официальный статус, стало проводиться при поддержке городских властей.

Славная традиция не прерывалась даже во времена украинского лихолетья. Единственное исключение 2013 год, тогда на проведение мотокросса просто не нашлось средств.

Со временем мотокросс стал визитной карточкой города, а в некоторые годы его посещали до 40 тысяч человек. При этом вход на соревнования всегда был бесплатным.

Славная история мотокросса на Сапун-горе прервалась в 2018 году, тогда соревнования были запрещены под предлогом о якобы наносимом вреде экологии и опасности для зрителей и спортсменов.

Оказалось, что участок земли на Сапун-горе, на котором ежегодного проходили соревнования, оказался в собственности у музея Херсонес Таврический.

По словам организатора мотокросса представителя станции юных техников Сергея Буштуева, официальная позиция музея следующая: «спортсмены на мотоциклах создают «вибрационные нагрузки на грунты» и иными способами наносят ущерб севастопольскому древневековому наследию».

За минувшие с момента запрета мотокросса пять лет ситуацию сдвинуть с мертвой точки не удалось, об этом на пленарном заседании заксобрания Севастополя сообщил начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко.

«Трасса на Сапун-горе не входила никогда в реестр объектов спорта, но была традиционной в Севастополе много десятилетий. Но в рамках ее эксплуатации поступило соответствующее требование от собственника земельного участка — Херсонеса Таврического — с пояснением о нахождение на данной территории древнего города и невозможности эксплуатации данной территории под мотоциклетную трассу. Данное требование обоснованно», — пояснил Резниченко.

Подобное объяснение не устраивает севастопольских депутатов. Так, вице-спикер заксобрания Илья Журавлев уверен, что власти города, организаторы мотокросса и дирекция музея должны выработать компромиссное решение и возродить легендарный мотокросс на Сапун-горе:

«Эти соревнования, которые одновременно прививают и патриотизм, и любовь к техническим видам спорта. Мотокросс пользовался огромной популярностью у молодежи. Сейчас как никогда важно забрать детей с улиц, с так называемой стометровки и привить им любовь к спорту», — уверен парламентарий.

Его позицию разделяет и организатор мотокросса Буштуев: «Аналогов этой трассе нет ни в Крыму, ни в России, ни даже в странах СНГ. На этом участке расположены и соответствуют всем техническим нормам сразу три трассы – это автокросс, мотокросс и эндуро. По сути, это уникальный спортивный комплекс и все гонщики об этом знают, так как трасса всегда собирала спортсменов со всей страны. Мы 30 лет ухаживали за этой территорией, убирали ее, берегли от черных копателей…Станция юных техников – это детское государственное учреждение. Мы хотим иметь возможность тренироваться здесь, проводить соревнования и воспитывать будущих чемпионов».

Примечательно, что еще в 2018 году управление по делам молодежи и спорта предложило перенести традиционный мотокросс на гору Гасфорта, но с тех пор там так и не была обустроена спортивная трасса.

В то время как трасса на Сапун-горе в свое время прошла спортивное лицензирование, то есть на ней можно проводить подобные соревнования.

Редакцией издания «Севкор» подготовлен информационный запрос в адрес руководства музея Херсонес Таврической с просьбой пояснить позицию музея по ситуации с проведением мотокросса на Сапун-горе на сегодняшний день.

Дарья Тимофеева

Фото: smartik.ru, соцсети

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