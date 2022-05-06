7 мая в центре Севастополя ограничат движение

В связи с генеральной репетицией парада в Севастополе 7 мая будет ограничено движение транспорта:

— с 06:00 до окончания генеральной репетиции военного парада на ул. Ленина (от пл. Суворова) – пр-т Нахимова;

— с 00:01 до 06:30 также на ул. Ленина (от пл. Суворова) – пр-т Нахимова – пл. Лазарева, но с исключением для общественного транспорта;

— с 06:30 до окончания генеральной репетиции военного парада на Троллейбусном спуске, ул. Портовая, ул. Сенявина от ул. Одесская до ул. Маяковского, набережной Корнилова от ул. Маяковского до ул. Айвазовского, на участке от ул. Айвазовского до ул. Капитанская, ул. 4-ая Бастионная, ул. Ленина от пл. Ушакова до пл. Суворова, пл. Ушакова, пл. Лазарева. На участке будет действовать исключение для общественного транспорта.

Ограничения остановки и стоянки транспорта будут действовать:

— с 23:00 6 мая до окончания генеральной репетиции военного парада 7 мая на участке: ул. Ленина (от пл. Суворова) – пр-т Нахимова – пл. Лазарева – ул. Генерала Петрова до ул. Одесской, ул. Сенявина от Одесской до ул. Маяковского, набережная Корнилова от ул. Маяковского до ул. Айвазовского, на участке от ул. Айвазовского до ул. Капитанская, кроме транспорта экстренных спецслужб, технической группы и участников мероприятий, а также общественного транспорта.

На время ограничений часть маршрутов общественного транспорта изменит схему движения.

Троллейбусы:

— № 1 «ул. Адмирала Макарова – бухта Стрелецкая»: на время перекрытия перевозки не осуществляются;

— № 3 «пл. Ластовая – центральное кольцо города»: движение осуществляется до пл. Ушакова без заезда на участок ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, пр-т Нахимова, ул. Большая Морская;

— № 5 «ул. Токарева – центральное кольцо города»: движение осуществляется через ул. Очаковцев, ул. Генерала Петрова, ул. Большая Морская;

— № 7 «ул. Горпищенко – центральное кольцо города»: движение осуществляется до пл. Ушакова без заезда на участок ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, пр-т Нахимова, ул. Большая Морская;

— № 9 «пр. Победы – центральное кольцо города»: движение осуществляется до пл. Ушакова без заезда на участок ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, пр-т Нахимова, ул. Большая Морская;

— № 10 «бухта Камышовая – Депо 1 – центральное кольцо города»: движение осуществляется через ул. Очаковцев, ул. Генерала Петрова, без заезда на центральное городское кольцо;

— № 10К «Бухта Казачья — центр города»: движение осуществляется через ул. Очаковцев, ул. Генерала Петрова, без заезда на центральное городское кольцо;

— № 12 «5-й км Балаклавского шоссе – центральное кольцо города»: Движение осуществляется до пл. Ушакова без заезда на центральное городское кольцо.

Автобусы:

— № 1 «пл. Нахимова – ул. Генерала Жидилова»: движение осуществляется до пл. Ушакова без заезда на участок ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, пр-т Нахимова, ул. Большая Морская;

— № 4 «ул. Адм. Макарова – б. Камышовая»: В прямом направлении движение осуществляется по ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Ушакова, ул. Большая Морская от пл. Ушакова до пересечения с ул. Адмирала Октябрьского, ул. Адмирала Октябрьского, ул. Очаковцев, ул. Генерала Петрова и далее по маршруту, без заезда на участок ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, пр-т Нахимова;

— № 12А «Хутор Лукомского – пл. Нахимова (через ул. Коломийца)»: движение осуществляется до пл. Ушакова без заезда на центральное городское кольцо;

— № 13-А «Хладокомбинат – пл. Нахимова»: движение осуществляется до пл. Ушакова без заезда на центральное городское кольцо;

— № 16 «ул. Маринеско – центр города»: движение осуществляется через ул. Очаковцев, ул. Генерала Петрова, без заезда на центральное городское кольцо;

— № 22 «5-й км Балаклавского шоссе – Херсонес»: в прямом направлении движение осуществляется через ул. Очаковцев, ул. Генерала Петрова без заезда на центральное городское кольцо;

— № 29 «5-й км Балаклавского шоссе – Красная горка»: в обратном направлении движение осуществляется без заезда на участок ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, пр-т Нахимова, ул. Большая Морская;

— № 30 «ул. Фадеева – пл. Нахимова»: движение осуществляется через ул. Очаковцев, ул. Генерала Петрова, ул. Большая Морская без заезда на ул. Ленина, пр-т Нахимова;

— № 31 «Красная горка – пл. Восставших»: в прямом направлении движение осуществляется по ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Ушакова, ул. Большая Морская от пл. Ушакова до пересечения с ул. Адмирала Октябрьского, ул. Адмирала Октябрьского, ул. Очаковцев, ул. Генерала Петрова и далее по маршруту, без заезда на участок ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, пр-т Нахимова;

— № 71 «Сапун-гора – центр города»: движение осуществляется до пл. Ушакова без заезда на участок ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, пр-т Нахимова, ул. Большая Морская;

— № 77 «Маяк 2 – б. Казачья – центральное кольцо города»: движение осуществляется через ул. Очаковцев, ул. Генерала Петрова, без заезда на центральное городское кольцо;

— № 84 «Малахов Курган — ул. Шевченко»: в прямом направлении движение осуществляется по ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Ушакова, ул. Большая Морская от пл. Ушакова до пересечения с ул. Адмирала Октябрьского, ул. Адмирала Октябрьского, ул. Очаковцев, ул. Генерала Петрова и далее по маршруту, без заезда на участок ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, пр-т Нахимова;

— № 92 «Центр — г. Инкерман»: движение осуществляется до пл. Ушакова без заезда на центральное городское кольцо;

— № 94 «Балаклава – пл. Нахимова»: движение осуществляется до пл. Ушакова без заезда на центральное городское кольцо;

— № 109 «пр. Победы – ул. Б. Михайлова»: в прямом направлении движение осуществляется по ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Ушакова, ул. Большая Морская от пл. Ушакова до пересечения с ул. Адмирала Октябрьского, ул. Адмирала Октябрьского, ул. Очаковцев, ул. Генерала Петрова и далее по маршруту, без заезда на участок ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, пр-т Нахимова;

— № 110 «пл. Ластовая – ул. Маринеско»: В прямом направлении движение осуществляется по ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Ушакова, ул. Большая Морская от пл. Ушакова до пересечения с ул. Адмирала Октябрьского, ул. Адмирала Октябрьского, ул. Очаковцев, ул. Генерала Петрова и далее по маршруту, без заезда на участок ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, пр-т Нахимова;

— № 112 «ул. Мореходная – б. Камышовая»: в прямом направлении движение осуществляется по ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Ушакова, ул. Большая Морская от пл. Ушакова до пересечения с ул. Адмирала Октябрьского, ул. Адмирала Октябрьского, ул. Очаковцев, ул. Генерала Петрова и далее по маршруту, без заезда на участок ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, пр-т Нахимова;

— № 113 «пл. Восставших – пл. Нахимова (через ул. Капитанская, ул. Советская)»: движение осуществляется по схеме: ул. Адмирала Октябрьского – ул. Большая Морская – ул. Советская – ул. Воронина – ул. Большая Морская – ул. Генерала Петрова – ул. Одесская – ул. Капитанская – ул. Адмирала Владимирского – ул. 6-я Бастионная.