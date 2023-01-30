В Севастополе есть проблемы с наличием детских антибиотиков

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал поручение своему заместителю Александру Кулагину проверить наличие детских антибиотиков в аптеках, и при необходимости подготовить обращение в Росздравнадзор.

Губернатор отметил, что жалоба на отсутствие в аптеках необходимых детских препаратов пока единичная, однако есть повод задуматься и предпринимать превентивные меры.

На что Кулагин признал, что на некоторые лекарства есть дефицит на детские дозировки. «Если действительно окажется реальная проблема, будет собрано совещание, на котором будет приниматься решение, как выйти из сложившейся ситуации», — подчеркнул он.

Пока чиновники собирают информацию.

Ольга Сурикова