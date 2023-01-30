Развожаев: «Тема с дверями в туалетах — она когда-нибудь закончится?»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на аппаратном совещании отдельно поднял вопрос установки дверей в туалетных кабинках во всех школах города.

Глава города с возмущением отметил, что ему по-прежнему поступают жалобы на отсутствие элементарных условий для детей, особенно в образовательных учреждениях сельской местности.

«Тема с дверями в туалетах — она когда-нибудь закончится? Нет дверей в кабинках, дети стесняются ходить в туалет», — четко очертил проблему губернатор. И подчеркнул, что город последовательно реализует президентскую программу капитального ремонта школ. Но, акцентировал он внимание, не надо же ждать капитального ремонта, чтобы установить дверь в туалете.

«У нас департамент образования на это отвечает, что при наличии финансирования будет выполнен капитальный ремонт, а обустройство туалетов таково, что невозможно установить дверь, не разрушив кабинки. Что за бред?», – считает Развожаев.

Он дал поручение своему профильному заместителю провести оперативные совещания со всеми директорами школ по этому вопросу и, в случае необходимости, выделить на решение данной проблемы «небольшие средства».

Ольга Сурикова