В Севастополе проводили в последний путь двух военных, погибших на СВО

В Севастополе проводили в последний путь военных, погибших на СВО: старшего техника мотострелковой роты, гвардии прапорщика Ивана Михайловича Кулика и командира взвода, старшего лейтенанта Николая Евгеньевича Косатенко.

Иван Кулик родился и вырос в Полтаве. После школы получил в ПТУ специальность токаря. На срочную службу он попал в Севастополь, заключил контракт. Службу проходил в воинских частях Черноморского флота и Южного военного округа. С начала СВО активно участвовал в боевых действиях, за проявленные мужество и доблесть был награжден государственными и ведомственными наградами. Пользовался заслуженным авторитетом и уважением у командования и сослуживцев.

Кулик геройски погиб при выполнении боевой задачи на Херсонском направлении.

Николай Косатенко родился и вырос в Севастополе, в семье офицера ВМФ. Вместе с родителями побывал в гарнизонах Тихоокеанского флота, после возвращения в Севастополь в 1991 году окончил среднюю школу Nº42. Длительное время работал в структурах налоговой полиции. Николай был убежденным патриотом России и Севастополя. В 2014 году стал активным участником Русской весны, с первых дней в составе отряда народного ополчения участвовал в обеспечении правопорядка в городе. Затем работал на городских предприятиях. После начала СВО, будучи квалифицированным инженером, участвовал в разминировании освобожденных от нацистов территорий в составе добровольческого формирования. В 2023 году заключил контракт с МО РФ и после подготовки был направлен в зону проведения СВО.

Косатенко геройски погиб при выполнении боевой задачи на Донецком направлении, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Ольга Сурикова

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