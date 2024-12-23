Севастополец решил, что деньги «свалились с неба», но теперь ему грозит срок

Севастопольские оперативники задержали 45-летнего местного жителя, подозреваемого в краже 26 тысяч рублей у водителя автобуса.

Водитель по неосторожности уронил сумку с деньгами и документами на проезжей части, после чего уехал. Прохожий подобрал сумку, обнаружил деньги и сразу же их похитил, а остальное имущество выбросил.

После того как водитель заметил пропажу, он заблокировал банковские карты и обратился в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району задержали подозреваемого, который признался в содеянном и сообщил, что часть похищенных средств успел потратить.

Потерпевшему ущерб полностью возмещен, а похитителю грозит теперь статья.

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Кристина Ветер