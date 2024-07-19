Севастополец пытался убить свою пожилую мать

В Севастополе участковые полиции задержали подозреваемого в угрозе убийством своей матери, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Полицией установлено, что между ранее судимым за хранение наркотиков 49-летним жителем Севастополя и его 75-летней матерью возник скандал из-за того, что пенсионерка отказалась давать сыну деньги на покупку спиртного. Это разозлило мужчину, он пригрозил родственнице расправой, а в подтверждение серьёзности своих ударил мать шваброй по голове.

Испуганная мать позвонила дочери, а та вызвала полицию. Задержанному грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, ранее одного севастопольца уже осудили за повторную угрозу убийством матери.

Ольга Сурикова

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