Троих севастопольцев будут судить за граффити на Таврической лестнице

В Севастополе направлено в суд уголовное дело по обвинению трех молодых людей в повреждении объектов культурного наследия —Таврической лестницы.

По делу проходят местные жители 2003 и 2004 г.р.

По версии органа дознания, в июне 2022 года они повредили Таврическую лестницу 1952 года, расположенную от ул. Шестакова на запад до ул. Одесской, и жилой дом № 4 по ул. Генерала Петрова. С помощью трафарета они нанесли надписи на перильные ограждения и подпорные стены лестницы и на фасад дома.

Нанесенный ими материальный ущерб оценили в 13 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города.

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Ольга Сурикова