Севастополец похитил у 18-летнего парня Mitsubishi и сдал на металлолом

В Севастополе задержан мужчина, подозреваемый в краже автомобиля.

Злоумышленником оказался 44-летний ранее судимый местный житель, который похитил иномарку, чтобы сдать его на металлолом.

Парень приобрел подержанный автомобиль за 180 тысяч рублей, однако права еще не успел получить и машина стояла долго во дворе. Мужчина решил, что грязная иномарка —бесхозная. Арендовал эвакуатор и отвез «легковушку» в Симферополь, в пункт приема металлолома, где получил за неё чуть более четырех тысяч рублей, сообщили в пресс-службе полиции города.

Оперативники установили личность и задержали подозреваемого.

В отношении задержанного следственным отделом возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова