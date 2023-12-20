В Севастополе обнаружили 15-летнюю беглянку с 18 млн рублей из Мелитополя 

В полицию Мелитополя обратилась мама девочки и рассказал о пропаже ее пятнадцатилетней дочери и почти 18 миллионов рублей, которые женщина собрала на операцию родственнику.

Стражи порядка составили ориентировку и разослали ее по всем территориальным органам.

Оперативники выяснили, что беглянка находится в Севастополе. Девушку нашли на съемной квартире, как оказалось, она поругалась с мамой, взяла ее накопления и сбежала из дома вместе со своим другом. Здесь они вели разгульный образ жизни и успели потратить почти 4 млн рублей.

Сейчас пропавшая дочь возвращена в семью, а оставшиеся деньги матери.

Ольга Сурикова