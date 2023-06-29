Севастополец ограбил жителя крымской столицы

В Симферополе полицейские задержали жителя Севастополя, который совершил вооруженное ограбление в крымской столице. Об этом сообщила сегодня пресс-служба УМВД по Республике Крым.

Житель Симферополя ночью отдыхал со своей знакомой возле магазина по продаже алкогольной продукции. К ним подошел незнакомый парень и потребовал у потерпевшего деньги, которые ему якобы должна их общая знакомая.

После полученного отказа, мужчина, угрожая кухонным ножом, похитил у заявителя мобильный телефон и скрылся с места преступления.