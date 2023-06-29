Севастополец ограбил жителя крымской столицы

В Симферополе полицейские задержали жителя Севастополя, который совершил вооруженное ограбление в крымской столице. Об этом сообщила сегодня пресс-служба УМВД по Республике Крым.
Житель Симферополя ночью отдыхал со своей знакомой возле магазина по продаже алкогольной продукции. К ним подошел незнакомый парень и потребовал у потерпевшего деньги, которые ему якобы должна их общая знакомая.
После полученного отказа, мужчина, угрожая кухонным ножом, похитил у заявителя мобильный телефон и скрылся с места преступления.
Нападавшего по «горячим следам» задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 26-летний житель Севастополя, имеющий регистрацию в Ростовской области.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за разбой. Ему теперь грозит до 10 лет лишения свободы. Суд заключил фигуранта под стражу.
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Ольга Сурикова