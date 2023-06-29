На Вакуленчука произошло ДТП с участием трех автомобилей

Сегодня в 10 часов 24-летний водитель автомобиля Лада Приора в районе дома № 36 по улице Вакуленчука выехал на встречную полосу, где столкнулся с двигающимся во встречном направлении автомобилем Мазда.

От удара автомобиль Лада Приора развернулся на полосу, с которой он совершал обгон, где столкнулся с автомобилем Фольксваген, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

В результате ДТП водитель Лады Приоры с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.

Признаков опьянения у водителей не установлено.

По факту дорожного происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.

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Ольга Сурикова