Севастополец и житель Крыма поймались на оформлении телефонных номеров на вымышленных абонентов

Прокуратура Нахимовского района Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении 43-летнего севастопольского коммерсанта и его 39-летнего знакомого.

Установлено, что индивидуальный предприниматель, занимавшийся продажей сим-карт оформлял абонентские номера на вымышленных лиц. К своей преступной деятельности он привлек желающего заработать знакомого. В период с сентября 2022 года по февраль 2023 года они внесли «липовые» имена по 63 телефонным номерам.

В дальнейшем сим-карты были активированы неустановленными лицами и могли быть использованы для совершения противоправной деятельности.

Прокуратура направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова