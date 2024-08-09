Житель Уфы в розыске устроил погоню с полицией в Судаке

В Судаке сотрудники Госавтоинспекции подали сигнал об остановке автомобилю Nissan Qashqai, но он его проигнорировал и попытался скрыться. Началась погоня, в итоге машину нарушителя удалось заблокировать служебным авто, сообщили в МВД по Крыму

За рулем находился пьяный 36-летний житель Уфы. От медосвидетельствования он отказался. Водительских прав у него не было, а машина не была зарегистрирована. При проверке выяснилось, что он находится в федеральном розыске. Мужчину задержали и передали инициатору розыска.

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Ольга Сурикова