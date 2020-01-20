Крым и Севастополь определились с границами

Руководители Крыма и Севастополя подписали документ об установлении координат границы между субъектами, — передает Крыминформ.
По словам врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева документы о границе между субъектами будут направлен на утверждение в региональные парламенты. После их утверждения можно будет продолжить работу генеральным планом города.
Спорных вопросов о границах между субъектами не возникало. По словам главы Крыма Сергея Аксенова соглашение учитывает интересы обеих сторон и направлено на углубление сотрудничества Крыма и Севастополя.
По материалам информационного агенства Крыминформ (и фото)