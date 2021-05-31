Ливень остановил движение электричек Симферополь – Севастополь

Остановлено было три рейса

Сильный ливень в субботу, 29 мая, размыл грунт под железнодорожным полотном между Симферополем и Севастополем, остановив ж/д сообщение между городами.

Подмыв и сход грунт произошел в районе перегона Почтовое – Чистенькое, сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).

«Утром 30 мая три рейса пригородных поездов по маршруту Симферополь – Севастополь были задержаны по техническим причинам», – отметили в пресс-службе оператора пригородных перевозок, передает Крыминформ.

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Очевидцы в социальных сетях сообщили, что электрички остановились в районе станции «Бахчисарай». Люди наблюдали за «ремонтными работами» на путях.

В ЮППК уточнили, что в настоящее время движение полностью восстановлено.

Ольга Сурикова