В Севастополе началась подготовка к весеннему призыву 2025 года

В Севастополе активно готовятся к весеннему призыву на военную службу, который пройдет с апреля по июль 2025 года. Губернатор города Михаил Развожаев подписал распоряжение о создании призывных комиссий и обеспечении их работы.

Согласно документу, в городе будут сформированы призывные комиссии как на уровне города, так и в каждом муниципальном округе. Комиссии будут работать в основном и резервном составах, чтобы обеспечить непрерывность процесса призыва.

Основные задачи призывных комиссий включают организацию медицинского осмотра призывников, проведение профессионального психологического отбора, а также контроль за правильностью предоставления отсрочек и освобождений от службы.

Для обеспечения работы комиссий и сборного пункта города Севастополя будут выделены и оборудованы специальные помещения. Также предусмотрено участие врачей-специалистов и среднего медицинского персонала из городских медицинских учреждений.

Особое внимание уделяется вопросам общественного порядка и безопасности. Управление Министерства внутренних дел по Севастополю будет обеспечивать охрану на сборном пункте и призывных пунктах военных комиссариатов.

Призывные комиссии начнут свою работу с 1 апреля 2025 года и будут проводить заседания не реже одного раза в месяц. Ожидается, что первые призывники отправятся к месту службы уже в апреле.

Губернатор города Севастополя призвал все заинтересованные стороны к сотрудничеству для успешного проведения призыва и обеспечения безопасности всех участников процесса.