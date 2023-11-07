В Севастополе упал спрос на квартиры в новостройках

Спрос на квартиры в новостройках Севастополя за месяц сократился на 7%, сообщает «Авито Недвижимость».

Эксперты это связывают с коррекцией рынка после ажиотажа в июле и августе и ростом процентных ставок по ипотеке.

В целом интерес к недвижимости за последний месяц на первичном рынке в России упал на 12%.

«Текущее уменьшение спроса — не падение само по себе, а коррекция до обычных для рынка величин. Если мы посмотрим динамику в летние месяцы, то в августе к июлю наблюдался рост спроса на 25%, а в июле к июню — на 17%. В ожидании роста ключевой ставки ЦБ РФ люди спешили скорее заключить сделки на выгодных условиях по ипотеке. Сейчас этот спрос во многом реализован, и на рынке наблюдается некоторое затишье. Подобное мы наблюдали в начале года после ажиотажных последних месяцев 2022-го. Напомню, тогда люди стремились поскорее приобрести жилье с привлечением семейной ипотеки, поскольку статус программы на будущий год не был ясен», — прокомментировал Дмитрий Алексеев, руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости».

По данным «Авито Недвижимость», средняя стоимость квартиры в севастопольской новостройке составляет 6,2 млн рублей.

Дарья Тимофеева

Фото: pxhere.com