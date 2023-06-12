Пьяная жительница Севастополя выкрикивала антироссийские лозунги

Видео, на котором жительница Севастополя в нетрезвом состоянии выкрикивает антироссийские лозунги, находясь в публичном месте, в одном из ТГ-каналов обнаружили сотрудники полиции.

Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Севастополю.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД с оперативниками УФСБ установили личность нарушительницы. Ею оказалась 54-летняя местная жительница. Своё антиобщественное поведение она объяснила нахождением в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении женщины составлен протокол по части 1 статьи 20.3.3 (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации).

Материалы дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу. Дебоширке грозит административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Фото: скрин-шот видел пресс-службы УМВД по Севастополю