Полиция Севастополя оригинально поздравила горожан с Днем России

Севастопольские правоохранители организовали музыкальный флешмоб у памятника Затопленным кораблям в честь Дня России: оркестр культурного центра УМВД России по Севастополю оригинально исполнил легендарный «Севастопольский вальс».

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю, опубликовав видео.

Под звуки чарующей мелодии сотрудники полиции пригласили женщин и девушек и закружили с ними в танце.

Жители и гости Севастополя останавливались, чтобы послушать музыку, а некоторые даже подпевали знакомую песню.

В завершение участники произнесли главный девиз флешмоба – «Россия – это мы!»

Дарья Тимофеева

Фото: скриншот видео УМВД России по Севастополю