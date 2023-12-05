Севастополь начнет готовить кадры для Запорожской атомной электростанции

Соответствующая договоренность достигнута в рамках меморандума о сотрудничестве между СевГУ, руководством Энергодара и Запорожской АЭС.
Уже сейчас в СевГУ в рамках целевого набора обучается 50 студентов из Энергодара.
Однако на Запорожской АЭС, где сегодня работает порядка 4 тысяч человек, есть дефицит кадров.
Самому Энергодару, по словам главы города Эдуарда Сеновоза, не хватает также муниципальных служащих, сотрудников жилищно-коммунального хозяйства, соцработники, преподавателей, медицинского персонала.
«Севастополь – это тот город, который окажет нам помощь в подготовке и переподготовке кадров различного уровня. Тут весь спектр специалистов, которые сейчас нужны и для города Энергодара, и Запорожской АЭС», – заключил Сеновоз.
Напомним, ЗАЭС неоднократно подвергалась украинским обстрелам, а также ее пытались захватить украинские диверсанты.
На текущий момент на территории ЗАЭС действует миссия МАГАТЭ.
Дарья Тимофеева
Фото: iz.ru