Электронные медкарты для севастопольцев с 2024 года станут обязательными

Переход на электронные медицинские карты в России со следующего года станет обязательным, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Со следующего года органам исполнительной власти мы это (переход на электронные медицинские карты) будем предъявлять как обязательное условие, потому что в противном случае массивы данных мы просто собирать не сможем», — пояснил министр.

Он также отметил, что министерство не посягает на врачебный подчерк, а хочет собирать большие массивы данных для «трансформации здравоохранения».

Мурашко подчеркнул, что речь идет о переходе в электронную медицинскую карту «с формированием полей, требований к региональным медицинским информационным системам».

Напомним, Севастопольцы, имеющие полис ОМС, должны были переведены на электронную медицинскую карту до конца 2019 года.