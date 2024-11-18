Экс-инспектор налоговой службы заплатит 800 тысяч рублей штрафа за взятку

Вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего работника налоговых органов за получение взяток.

Жительница Севастополя получала взятки, занимая должность старшего государственного налогового инспектора отдела проектного управления долгом и урегулирования задолженности физических лиц УФНС России по г. Севастополю.

Сотрудники двух коммерческих организаций передавали ей через ее знакомую взятки за сокрытие недоимки по налогам и сборам, и за общее покровительство. В общей сложности женщина получила сумму 69 тыс. рублей. Еще часть денежных средств оставила у себя посредник.

Женщине назначен штраф в размере 800 тыс. рублей. Посредник должен выплатить 120 тыс. рублей.

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Анна Левина