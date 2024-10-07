Севастопольский транспорт готовится к зиме

Городские власти готовят общественный транспорт к осенне-зимнему периоду. Особое внимание уделяется безопасности перевозок в сложных погодных условиях.

С середины октября до середины ноября планируется перевести автобусы на зимнюю резину. В первую очередь это касается школьных автобусов и социального такси. Во всем общественном транспорте проверят систему обогрева салонов, исправности вспомогательных механизмов и световых приборов.

Для обеспечения безопасности движения в период гололеда проводится дополнительная закупка пескоразбрасывателей и другой спецтехники.

«В прошлом году мы столкнулись с тем, что имеющегося парка спецтехники не всегда хватает, чтобы оперативно устранять последствия сильных снегопадов. Поэтому мы планируем дополнительно приобрести пять новых КАМАЗов, оснащенных специальным оборудованием для обработки дорожного полотна», — отметил директор Дептранспорта Станислав Таматаев.

Также в правительстве обсудили вопрос создания дополнительных метеостанций для оперативного мониторинга погодных условий на опасных участках дорог. Это позволит своевременно информировать автомобилистов о необходимости воздержаться от поездок на личном транспорте в случае ухудшения погоды.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Анна Левина