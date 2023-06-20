Севастополь может получить собственные «Алые паруса»

«Алые паруса» — грандиозное шоу на Неве в Санкт-Петербурге, сопровождающееся фейерверком, организуемое каждый год для выпускников школ.
Проведение аналогичного фестиваля в Севастополе анонсировал вице-губернатор Александр Кулагин.
«Мы очень хотим, чтобы мероприятие, посвященные творчеству Александра Грина, появилось и в нашем Городе-Герое. Ранее три года подряд мы проводили фестиваль «Алые паруса», и у нас тоже есть парусник с алыми парусами. Надеемся, что в скором времени севастопольские выпускники также будут отмечать окончание учебных заведений на грандиозном празднике в Севастополе», — отметил Кулагин.
Лучшие 13 севастопольских выпускников поедут на фестиваль в Санкт-Петербург при поддержке спонсора.
Это ребята с достижениями в науке, искусстве, спорте, волонтерской деятельности.
В этом году 24 июня на Дворцовой площади в центре Санкт-Петербурга в рамках мероприятия «Алые паруса» для выпускников выступят популярные артисты, а закончится шоу проходом брига с алыми парусами по Неве.
Дарья Тимофеева
Фото: parusa-peterburg.ru